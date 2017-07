Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chris Froome confirma conquista da quarta Volta a França

Ciclista britânico conquistou o Tour pela terceira vez consecutiva e a quarta em cinco anos.

Por Lusa | 18:52

O ciclista britânico Chris Froome confirmou este domingo a conquista da sua quarta Volta a França, após a 21.ª e última etapa, entre Montgeron e os Campos Elísios, em Paris, onde o holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) venceu a tirada.



Froome conquistou o Tour pela terceira vez consecutiva e a quarta em cinco anos, ao concluir a prova com 54 segundos de avanço sobre o colombiano Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) e 2.20 minutos sobre o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale), ficando a um triunfo final dos recordistas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.



Na última etapa, o Groenwegen foi o mais rápido no 'sprint' final, ao gastar 2:25.39 horas para cumprir os 108 quilómetros do percurso, batendo o alemão Andre Greipel (Lotto Soudal) e Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).