Chuva de golos em Portimão

Portimonense obtém vitória folgada e justa perante Vitória de Setúbal.

Por José Carlos Eusébio | 09:17

Uma chuva de golos assinalou a merecida vitória do Portimonense perante o Vitória de Setúbal (5-2). Num jogo muito disputado, a equipa do Sado até começou bem, ao marcar por Arnold logo aos 3’.



Mas o Portimonense não desistiu até conseguir dar a volta ao resultado: Rosell com um tiro de fora da área fez o empate (9’), Dener, de cabeça, subiu a contagem aos 22’ e quatro minutos depois surgiu o terceiro, de penálti, por Fabrício.



No segundo tempo, o jogo manteve-se vivo. O Setúbal foi à procura de reduzir a desvantagem, mas o Portimonense aproveitou os espaços deixados em aberto para ampliar o marcador por Paulinho aos 61’ e Fabrício, de novo, aos 74’.



O Setúbal reduziu para 5-2 por Podstawski aos 77’.