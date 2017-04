Ciclista Mark Cavendish diagnosticado com mononucleose

Atleta está atualmente a recuperar de uma lesão no tornozelo direito.

Mar Bartra está bem após intervenção cirúrgica num pulso, garante o presidente do Borussia.

Barcelona precisa de jogo de sonho em Camp Nou igual ao encontro com o PSG.

Médio apela aos adeptos. Espanhol quer ficar muitos anos no Dragão.

Desporto

Jogadores deitaram-se no chão do autocarro após as explosões.