Ciclista Mike Hall morre em acidente durante prova na Austrália

Esta sexta-feira, a página 'CyclingTips' salientou que Mike Hall será lembrado como "um dos melhores ciclistas mundiais de resistência", tendo sido o fundador da corrida transcontinental na Europa.



O ciclista britânico de longa distância Mike Hall morreu esta sexta-feira, depois de ser atingido por um carro na corrida Indian Pacific Wheel, que liga as cidades de Perth a Sydney, informaram os responsáveis da prova.A corrida foi cancelada algumas horas após o incidente, com a polícia a revelar que Mike Hall morreu no local, depois de uma colisão na estrada de Monaro, perto de Williamsdale, quando se dirigia para norte.Hall, de 35 anos, seguia em segundo lugar quando o seu GPS deixou de dar indicações de movimento, às 06:30 locais.