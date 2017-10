Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista morre na Volta à Caledónia

Mathieu Riebel, de 20 anos, chocou com uma ambulância.

16:47

O ciclista Mathieu Riebel (Shell Pacific) morreu ontem durante a Volta à Nova Caledónia (arquipélago da Oceania pertencente a França), depois de um choque com uma ambulância que seguia no sentido contrário, quando descia a cerca de 80 km/h.



O francês de 20 anos, que corria pela equipa VCA Bourget, morreu de imediato, enquanto o colega de equipa Erwann Brenterch, que o seguia a tentar entrar no pelotão, caiu e fraturou uma perna.



O presidente do Comité Regional de Ciclismo da Nova Caledónia, Gérard Salaün, mostrou-se ontem muito afetado: "O Tour acabou. Sábado [hoje], o pelotão vai fazer o Mont-Dore [subúrbios de Noumea] sem competir, para prestar homenagem a Mathieu Riebel."