Ciclista André Cardoso suspenso preventivamente por suspeita de doping

Em comunicado, a Trek-Segrafredo anunciou que suspendeu de imediato o corredor de Gondomar (Porto), ao abrigo da sua política de tolerância zero em matéria de doping.André Cardoso, que se juntou à equipa de Alberto Contador este ano, tem sido o mais regular corredor português nas grandes voltas nos últimos anos, embora esta fosse a sua primeira experiência no Tour.Desde 2012, o trepador português (1,68 m e 56 kg) participou em quatro edições da Volta a Espanha e três da Volta a Itália, nunca ficando abaixo do 25.º lugar no conjunto dos resultados. As suas melhores classificações nestas sete corridas foram a 14.ª posição no Giro de 2016 e a 16.ª na Vuelta de 2013.André Cardoso iniciou a carreira na equipa de Paredes e, depois de ter sido 'rei' da montanha na Volta a Portugal em 2007, rumou ao Tavira em 2009, desempenhando papel determinante nas vitórias de David Blanco (2009 e 2010) e Ricardo Mestre (2011) na principal prova portuguesa.Nesta última foi segundo classificado, antes de se transferir em 2012 para a equipa espanhola Caja Rural, num processo de internacionalização que o levou em 2014 ao mais alto escalão do ciclismo profissional, o World Tour, permanecendo três anos na estrutura sucessivamente denominada Garmin-Sharp e Cannondale, para este ano se juntar à Trek-Segafredo.Com apenas uma vitória profissional, obtida numa etapa da Volta a Portugal em 2011, André Cardoso representou Portugal nos Jogos Olímpicos Pequim2008 e Rio2016, participando na prova de fundo de ciclismo de estrada.