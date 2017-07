Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ciclista português Nelson Oliveira renova com a Movistar

Português, de 28 anos, fará em 2018 a sua nona temporada como profissional.

Por Lusa | 17:54

O ciclista português Nelson Oliveira renovou esta sexta-feira o contrato com a equipa espanhola Movistar, mantendo-se num conjunto ao qual chegou em 2016.



O português, de 28 anos, fará em 2018 a sua nona temporada como profissional, com a Movistar a destacar os resultados na sua especialidade - o contrarrelógio -, assim como o trabalho de equipa.



Nelson Oliveira foi quatro vezes campeão português de elites de contrarrelógio e uma de fundo, foi sétimo classificado no 'crono' dos Jogos Olímpicos Rio2016 e terminou em quarto o último Europeu na mesma especialidade.



Como profissional, Nelson Oliveira passou por Xacobeo-Galiza, equipa continental profissional, e Radioshack, Lampre-Merida e Movistar, todas do World Tour.