Cinco feridos em confrontos entre polícia espanhola e adeptos do Leicester

O Atlético Madrid-Leicester City, da primeira mão dos quartos de final da 'Champions', está agendado para as 19:45.



Segundo testemunhas no local, os adeptos ligados ao emblema campeão inglês atiraram garrafas, cadeiras e mesas em direção da polícia.

Cinco pessoas ficaram feridas e oito foram detidas depois dos confrontos que ocorreram esta terça-feira no centro de Madrid entre adeptos do Leicester City e a polícia espanhola, revelaram as autoridades locais.De acordo com a agência de noticias EFE, cerca de 70 adeptos do Leicester City, que estão na capital espanhola para assistir ao encontro com o Atlético de Madrid, da Liga dos Campeões, começaram ao início da noite a criar distúrbios na Plaza Mayor, tendo sido chamada a polícia ao local.Três agentes e dois adeptos do emblema inglês acabaram por ficar feridos, todos ligeiros, e alguns restaurantes, bares e lojas sofreram danos. Oito adeptos do Leicester City foram detidos.