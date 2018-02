Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco jogadores do Sporting afetados por virose

Doença justifica mudanças no plantel do Sporting.

21:01

Afinal, não foi só Palhinha a ser afetado por uma virose.



Mais quatro jogadores do plantel do Sporting sofrem com a mesma maleita, o que justifica as mudanças efetuadas por Jorge Jesus no onze e suplentes disponíveis para o jogo com o Moreirense, esta segunda-feira.