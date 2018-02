"Claro que fui feliz no Benfica", garante Jorge Jesus

Jorge Jesus recordou a sua passagem pelo Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quinta-feira entre o Sporting e o Astana.



"Nunca vou renegar o meu passado como treinador", assegurou. "Claro que fui feliz no Benfica. Ganhei 10 título e fui muito bem tratado", confessou.



"Quando cheguei ao Benfica, o clube tinha sido campeão duas vezes em 18 anos. Vim para o Sporting para tentar fazer o mesmo. A minha ideia é fazer no Sporting o que fiz no Benfica", rematou o atual treinador dos Leões.