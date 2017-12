Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clássico à vista nas meias-finais da Taça de Portugal

Sporting e FC Porto encontram-se se baterem Cova da Piedade e Moreirense nos ‘quartos’.

Por João Pedro Óca | 19.12.17

Estão na calha dois clássicos entre FC Porto e Sporting nas meias-finais da Taça de Portugal. Se os dragões vencerem o Moreirense e os leões eliminarem o Cova da Piedade, nos quartos de final, encontram-se nas ‘meias’, que se disputam a duas mãos. Certo é que um dos dois grandes ainda em prova não estará na final.



O sorteio, realizado na Cidade do Futebol, voltou a sorrir ao Sporting. Depois de terem deixado pelo caminho o Oleiros e o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, e o Famalicão, da II Liga, os leões jogam fora frente ao Cova da Piedade, do 2º escalão. "A Taça é um objetivo, mas temos de passar as batalhas para o atingir", disse André Geraldes, team manager dos leões.



A vontade dos dirigentes do clube de Almada é jogar no seu estádio (com capacidade para 3500 espectadores), apesar de se considerar a hipótese de mudar o palco do encontro. O FC Porto joga fora contra o Moreirense nos ‘quartos’, que se disputam a 9, 10 e 11 de janeiro. Já a 1ª mão das ‘meias’ está marcada para 28 de fevereiro e a 2ª para 18 de abril.



O Rio Ave, que eliminou o Benfica nos ‘oitavos’, defronta o Desp. Aves nos ‘quartos’, e o Farense, do Campeonato de Portugal, espera o vencedor do Caldas-Académica, que se joga no dia 30.



PORMENORES

2 clássicos numa semana

O FC Porto recebe o Sporting no início de março para o campeonato e dias antes (28 de fevereiro) pode receber os leões na 1ª mão das ‘meias’ da Taça.



Dragão jogo a jogo

"Fechadas as contas com o Moreirense, pensamos no resto", disse Fernando Gomes, representante do FC Porto, sobre os possíveis clássicos.