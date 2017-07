Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clássico Real Madrid-FC Barcelona agendado para 20 de dezembro

A primeira jornada do campeonato espanhol está agendada para 20 de agosto.

12:55

O primeiro 'clássico' entre Real Madrid e FC Barcelona da temporada 2017/18 vai acontecer a 20 de dezembro, no Santiago Bernabéu, ditou estqa sexta-feira o sorteio da liga espanhola de futebol, que decorreu em Las Rozas, nos arredores da capital.



Os dois 'grandes' do futebol espanhol têm encontro marcado na 17.ª jornada e voltam a defrontar-se a 6 de maio do próximo ano, na 36.ª ronda, em Camp Nou.



O dérbi madrileno entre Real e Atlético será primeiro a 19 de novembro no Wanda Metropolitano, a nova casa dos 'colchoneros', na 12.ª jornada, e novo duelo vai acontecer a 8 de abril, no terreno dos 'merengues', na 31.ª ronda.



O Real Madrid, atual campeão, inicia a defesa do título espanhol no terreno do Deportivo, enquanto o FC Barcelona recebe o Bétis.



O sorteio foi conduzido pela secretária-geral da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Esther Gascón, na sequência da detenção do presidente Ángel María Villar.