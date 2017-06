Cláudia Lima sai das pré-convocadas para o Europeu feminino devido a lesão

A jogadora, de 20 anos, que tem três internacionalizações pela seleção AA, tinha participado nos dois particulares de junho com o País de Gales, e fazia parte do grupo alargado que prepara o Europeu, do qual sairão, em 7 de julho, as 23 escolhidas.Na terça-feira, na habitual roda de imprensa a anteceder os trabalhos da equipa, Cláudia Lima explicava que todas as futebolistas sabiam que na Holanda estariam "a carregar o sonho de muitas gerações anteriores".Hoje, a seleção feminina realizou um jogo-treino com a equipa de juniores masculinos do Belenenses, e na quinta-feira tem duas sessões de trabalho agendadas na Cidade do Futebol, às 10h00 e 18h00, estando prevista a habitual roda de imprensa antes do treino da manhã.Um dia em que já é esperada a médio internacional Amanda da Costa, que falhou os primeiros dias de estágio devido a compromissos na liga norte-americana de futebol."Carolina Mendes é esperada na sexta-feira, ao final da tarde, e o grupo ficará completo na segunda-feira, com a integração da capitã Cláudia Neto e da avançada Suzane Pires", disse também a FPF em relação às restantes jogadoras ausentes.No Europeu, Portugal integra o grupo D, no qual tem como adversárias as seleções da Espanha, vencedora da Algarve Cup, em 19 de julho, a Escócia, em 23 de julho, e a Inglaterra, quinta do 'ranking' FIFA e semifinalista do Mundial2015, em 27 de julho.