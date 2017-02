Clubes da liga inglesa gastaram 250 milhões na reabertura do mercado

Segundo Dan Jones, um dos responsáveis pelo departamento de Desporto da Deloitte, estes números positivos deveram-se, sobretudo, "às vendas de Óscar [do Chelsea para o Shanghai SIPG, por 60ME], Dmitry Payet [do West Ham para o Marselha, por 29ME], Odion Ighalo [do Watford para o Changchun Yatai, por 23,2ME] ou Memphis Depay [do Manchester United para o Lyon, por 16ME]".



Dan Jones disse ainda que "estas verbas não surpreendem", tendo em conta "as receitas que os clubes encaixaram com o novo acordo de direitos para as transmissões televisivas".



Clubes que lutam atualmente pela permanência no primeiro escalão, posicionados nos últimos seis lugares da tabela -- Hull City, agora treinado por Marco Silva, Sunderland, Crystal Palace, Swansea, o atual campeão Leicester e Middlesbrough -- investiram 110 milhões de libras (quase 130 milhões de euros) nesta reabertura do mercado.



Os vinte clubes da primeira liga inglesa de futebol gastaram 215 milhões de libras (cerca de 250 milhões de euros) na reabertura do mercado de transferências, que encerrou na terça-feira, revela esta quarta-feira um estudo da consultora Deloitte.De acordo com estes números, trata-se do segundo maior valor gasto pelos clubes do primeiro escalão no mercado de inverno desde 2011.No total, juntando as transferências operadas para a presente época, no 'primeiro mercado', entre julho e agosto, os 20 clubes da primeira liga inglesa investiram 1.400 milhões de libras (mais de 1.600 milhões de euros).