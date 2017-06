Clubes descontentes com falta de comparência do Benfica na Taça de Portugal

Já o treinador do Tomar, Nuno Domingues, foi mais duro no ataque ao Benfica, lamentando a imagem que está a ser transmitida da modalidade.



"O que o Benfica está a fazer é um desrespeito pela modalidade. Infelizmente as leis não ditam mais do que uma multa para os clubes que tomam estas medidas e por isso as pessoas sentem que podem fazer isto. É triste", atirou.



Sobre as expectativas da prova, o técnico admitiu que o Tomar, que defronta nas meias-finais o Física, "é favorito", explicando, no entanto, "que é necessário transpor isso mesmo para o rinque".



Já André Gil, treinador do Física, outro semi-finalista da prova, também criticou a possível falta de comparência dos 'encarnados', ainda assim garantiu que "os presentes tudo vão fazer para dignificar a prova e proporcionar um bom espetáculo".



As meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins começam a ser disputadas às 14:15, com a partida entre o Tomar e o Física, a ser disputada no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Às 18h30 está previsto o encontro entre o Benfica e o FC Porto, da outra meia-final, no entanto, os 'encarnados' já informaram publicamente que não vão estar presentes em sinal de protesto.



FC Porto, Tomar e Física lamentam a ausência do Benfica, no sábado, na 'final four' da Taça de Portugal de hóquei em patins, esperando, no entanto, que apesar do contratempo, "aconteça um bom espetáculo".Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, adotou uma postura mais positiva, deixando no ar a crença de que a presença do Benfica no jogo da meia-final, este sábado com os 'dragões', possa mesmo acontecer."Vamos agir da mesma forma de sempre. Amanhã (sábado) estaremos aqui preparados. Estes jogos são de vida ou de morte e eu gosto dessa pressão. Espero que amanhã seja assim", afirmou o técnico portista em conferência de imprensa de antevisão à prova.