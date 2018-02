Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coates salva Sporting ao cair do pano

Os leões venceram uma partida que teve uns exagerados nove minutos de compensação, com um oportuno golo do central uruguaio .

Por Octávio Lopes | 02:06

Um golo de Coates ao cair do pano permitiu esta segunda-feira ao Sporting vencer fora o Tondela por 2-1, resultado que mantém os leões colados ao Benfica, ambos a dois pontos do líder FC Porto. O golo foi apontado aos 90+9’, isto depois de o árbitro João Capela ter dado quatro minutos de descontos.



O jogo começou, praticamente, com William a falhar um passe, Coates a hesitar e Tomané, isolado, a rematar fraco e à figura de Rui Patrício. Seguiram-se dez minutos de futebol inconsequente, com o Tondela pressionante a não deixar o Sporting iniciar as jogadas perto da grande área. E na sequência de um desses apertos, Rui Patrício chutou para a frente.



A bola foi ter com Ricardo Costa, que, num toque habilidoso, soltou para Pedro Nuno passar a Tomané, que de imediato lançou Miguel Cardoso. Piccini e Mathieu falharam o corte e, na cara de Patrício, Miguel Cardoso abriu o marcador.



O leão reagiu e Gelson, num remate de fora da área, obrigou Cláudio Ramos a defesa apertada. Momentos depois, Acuña foi à linha centrar com precisão para o regressado Bas Dost, de cabeça, fazer o 1-1.



O Tondela também reagiu e Patrício brilhou num tiro venenoso de Boyd. Na resposta, Mathieu, na área, após livre de Bruno Fernandes, rematou torto. E a primeira parte acabou com duas grandes oportunidades para o Sporting: na 1ª, Cláudio Ramos fez uma bela defesa a um remate de Bruno Fernandes; na 2ª, Mathieu, de cabeça, após centro de Acuña, fez a bola raspar a barra.



Na segunda parte, a partida foi equilibrada, com as duas equipas a terem períodos de domínio. O Tondela teve uma boa oportunidade logo aos 48’, quando, após um canto, Ricardo Costa surgiu sem oposição ao segundo poste a rematar por cima. No minuto 60, Mathieu foi expulso (viu o 2º amarelo). William foi para central e Bruno Fernandes passou a jogar à frente da defesa. O Tondela aproveitou algum período de desnorte do adversário para ter bola, mas sem se aproximar com perigo de Rui Patrício. Nos derradeiros minutos, o Sporting chegou-se à frente. No minuto 87, Doumbia, sem oposição, na área, cabeceou torto, após bom centro de Acuña.



Até que, já na parte final de uns exagerados descontos, o Sporting marcou o golo que valeu a vitória. William Carvalho, no meio-campo verde-e-branco, centrou para a ‘molhada’. Bas Dost tocou de cabeça para Ricardo Costa aliviar contra o poste. A bola sobrou para Coates, que, de primeira, atirou uma ‘bomba’ para o fundo das redes do Tondela.



"O árbitro disse que ia dar três minutos"

"O árbitro disse para todos ouvirem que ia dar mais três minutos quando o jogador estava no chão [aos 90+4’]. Falou para toda a gente ouvir", disse Jesus sobre a polémica dos minutos de compensação dados por João Capela.



Os leões chegaram à vitória aos 90+9’ com um golo do defesa Coates. "Sabe jogar como avançado", destacou o treinador.



"O Tondela fez várias vezes antijogo. Na 1ª parte, só deu um minuto, tinha de ser mais. Não se podem queixar do árbitro, mas sim de não defenderem o resultado", acrescentou o técnico, que elogiou o espírito da equipa: "Não se ganha títulos sem sofrer. Estamos sobrecarregados de jogos e mais tarde ou mais cedo vamos pagar por isso, mas neste jogo mostrámos muito coração". Já Mathieu, que viu dois amarelos em cinco minutos - o segundo após ter atingido a cara do adversário - foi arrasado por Jesus :"Não se justifica a atitude, deixou a equipa em perigo".