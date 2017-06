Coentrão abre guerra no Sporting

O que achou desta notícia?







Os problemas revelados com os exames médicos de Fábio Coentrão, que desaconselham a sua contratação por parte do Sporting, abriram uma guerra entre Jorge Jesus e o médico Frederico Varandas, chefe do departamento médico dos leões. Tudo porque o técnico está intransigente em contar com o lateral- -esquerdo para a próxima época, apesar de os testes físicos terem levantado dúvidas. Ao que o CM apurou, Jesus terá mesmo ameaçado deixar o clube de Alvalade caso o departamento médico dos leões mantivesse a decisão de vetar o lateral.Contudo, ainda não está descartada a hipótese de o jogador vir mesmo a tornar-se reforço do Sporting por empréstimo do Real Madrid.O esquerdino, de 29 anos, depois de alguns dias em Lisboa, rumou na quarta-feira para o Norte do País para realizar testes adicionais numa clínica devido aos problemas musculares assinalados pela equipa médica liderada por Frederico Varandas. Caso esses exames não revelem nenhum problema e depois de consultado o departamento médico dos leões, Fábio Coentrão poderá mesmo voltar a ser treinado por Jorge Jesus (ambos estiveram juntos no rival Benfica entre 2009 e 2011).