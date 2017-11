Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão avança frente ao Braga

Lateral-esquerdo ficou de fora com a Juventus por precaução. É trunfo para jogo na Liga.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Fábio Coentrão é o único dos quatro lesionados do Sporting que deve recuperar a tempo de defrontar o Sp. Braga, no domingo (20h15, Sport TV1), em Alvalade, apurou o Correio da Manhã.



Piccini, Mathieu e William Carvalho são os outros lesionados que falharam o jogo com a Juventus (1-1) para a Liga dos Campeões.



O CM sabe que existe uma réstia de esperança na recuperação do médio William Carvalho, mas Jorge Jesus não deverá arriscar nem antecipar o regresso do jogador, temendo um agravamento da lesão. Piccini e Mathieu são cartas fora do baralho.



Uma preocupação para Jorge Jesus que acaba por ser atenuada pelas boas exibições de Ristovski e André Pinto, os substitutos de Piccini e Mathieu.



A boa notícia pode ser o regresso de Fábio Coentrão. Jorge Jesus tem gerido com ‘pinças’ a condição física do jogador que está emprestado pelo Real Madrid.



O técnico assumiu como tarefa a recuperação do lateral-esquerdo e tem conseguido. Até fez com que voltasse à seleção. Contudo, tem poupado o atleta em quase todos os jogos.



Nas 11 partidas disputadas, o internacional português só cumpriu os 90’ em duas (Steaua Bucareste e Rio Ave). Deve ser trunfo frente ao Sp. Braga.



PORMENORES

Podence regressa

Podence vai regressar à titularidade frente ao Sp. Braga, fazendo dupla com Bas Dost. A jogar em casa, Jesus aposta numa equipa mais ofensiva.



Treino hoje de manhã

Os leões voltam a treinar hoje, de manhã (10h00), já a preparar a receção ao Sp. Braga. Um jogo de dificuldade máxima no ataque ao título nacional.