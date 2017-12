Coentrão e Battaglia fora dos convocados do Sporting

Já são conhecidos os jogadores que farão parte das escolhas de Jorge Jesus para o jogo desta quarta-feira.

Por Lusa | 20.12.17

Fábio Coentrão e Battaglia ficaram fora da lista de convocados do Sporting para a receção desta quarta-feira ao União da Madeira, da II Liga, em encontro da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol.



O técnico Jorge Jesus optou por poupar dois dos habituais titulares e fez regressar João Palhinha e Iuri Medeiros, ausentes do jogo com o Portimonense (2-0), no último fim de semana, a contar para o campeonato.



De fora, continuam Tobias Figueiredo, Mattheus Oliveira e Petrovic, todos por opção, e o argentino Alan Ruiz, que alegadamente está sob a alçada disciplinar do clube.



O Sporting-União da Madeira está agendado para as 21h15 e terá arbitragem de Vasco Santos, da Associação de Futebol do Porto.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: Ristovski, André Pinto, Mathieu, Coates e Piccini.



- Médios: Palhinha, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Gelson Martins, Bruno César, Acuña, William Carvalho e Iuri Medeiros.



- Avançados: Bas Dost, Doumbia e Podence.