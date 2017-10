Coentrão e Doumbia aptos para jogo contra a Juventus

Jogadores do Sporting recuperados para a Liga dos Campeões.

17:08

Seydou Doumbia estiveram presentes 'sem limitações' no derradeiro treino de terça-feira de manhã, antes do Sporting partir para Turim, onde vai defrontar a Juventus num jogo para a Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Fábio Coentrão e

"Os destaques da sessão matinal vão para a integração, sem limitações, de Fábio Coentrão e Doumbia, jogadores que tinham apresentado problemas físicos", escreveu o Sporting no site oficial.

O avançado Doumbia esteve parado durante 3 semanas na sequência de uma lesão muscular contraída no jogo frente ao FC Barcelona, para a Liga dos Campeões. O jogador abandonou o relvado antes do intervalo.



O lateral Fábio Coentrão tem feito treinos específicos de recuperação durante as últimas 2 semanas e já se encontra apto para o jogo desta quarta-feira.

O técnico do Sporting, Jorge Jesus, chamou os futebolistas Gelson Dala e Pedro Silva, da equipa B, antes da viagem da equipa para Turim.

Na quarta-feira serão divulgados os convocados para o Sporting-Juventus em Turim, um jogo a contar para a terceira jornada do grupo D da 'Champions', com início marcado para as 19h45, com arbitragem do inglês Michael Oliver.

O Barcelona lidera o grupo, com seis pontos, seguido do Sporting e da Juventus, ambos com três pontos. O Olympiacos é o último do grupo com 0 pontos ganhos.

Nas duas primeiras jornadas, os leões somaram uma vitória fora de casa contra o Olympiacos (2-3) e perderam no Estádio José Alvalade com o FC Barcelona (0-1).