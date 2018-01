Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão e Gelson aptos para a Luz

Médio Bruno Fernandes também está a cem por cento para o dérbi.

08:40

A condição física de Fábio Coentrão ainda fez soar alguns alarmes, mas o lateral vai mesmo regressar à Luz amanhã, desta vez com a camisola do Sporting. O CM sabe que o internacional português está apto fisicamente, já treinou integrado com os restantes companheiros na preparação para o jogo e, salvo alguma contrariedade de última hora, será titular frente à ex-equipa.



O lateral de 29 anos saiu com queixas musculares do último jogo do Sporting diante do Belenenses, na sexta-feira, e o treinador Jorge Jesus chegou a colocar a hipótese de não recuperar a tempo do duelo frente ao Benfica. Porém, o jogador apresentou-se em pleno no último treino do ano, tal como aconteceu esta segunda-feira.



Coentrão prepara-se para viver um jogo especial frente ao clube no qual se notabilizou ao longo de duas épocas, sob o comando técnico de Jorge Jesus. Nas duas últimas temporadas na Luz, depois de sucessivos empréstimos, jogou 90 encontros antes de ser transferido para o Real Madrid em 2011.



O regresso do lateral à Luz é mais um aliciante de um dérbi que se antevê escaldante. Há expectativa para perceber como o lateral será recebido pelos adeptos. O lateral deverá ser 'brindado' com um coro de críticas e assobios.



Além de Coentrão, Gelson e Bruno Fernandes também estão aptos para o jogo de amanhã. Os jogadores saíram limitados fisicamente do jogo com o Belenenses, mas estão totalmente recuperados.



Bruno acusa Filipe Vieira de "incitamento à violência"

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, acusou Luís Filipe Vieira, líder do Benfica, de incitamento ao ódio e à violência pela frase "toda a nação benfiquista vai ser chamada para tomar nas suas mãos o ataque a esta vil e falsa campanha". "Peço desculpa por esta frase bélica, de incitamento ao ódio, de incitamento à violência e pirómana! Ah, perdão... Não fui eu! (É só gente séria e responsável). Feliz 2018 a todos!", escreveu o presidente dos leões no Facebook. Esta reação surge após o comunicado de Vieira negando qualquer "viciação de resultados".



Leões treinam de manhã e Jorge Jesus fala à tarde

O plantel às ordens de Jorge Jesus treina esta manhã à porta fechada em Alcochete. Depois, ao final da tarde, o técnico fala do duelo com a antiga equipa em Alvalade. Nas duas vezes que jogou na Luz na pele de treinador dos leões, Jesus venceu uma vez (3-0) e perdeu outra (1-2).