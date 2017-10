Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão entre os convocados para a partida do Sporting contra o FC Porto

Partida começa hoje às 19h15 em Alvalade. Arbitragem está a cargo de Carlos Xistra.

01.10.17

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, efetuou este domingo três alterações na convocatória para a receção de hoje ao FC Porto, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, com Fábio Coentrão a integrar a lista.



Em relação à derrota com o FC Barcelona (1-0), na Liga dos Campeões, Jorge Jesus deixou fora da convocatória o avançado costa-marfinense Doumbia, por lesão, assim como Tobias Figueiredo e Petrovic.



Na lista está o lateral Fábio Coentrão, que estava em dúvida para a partida de hoje, com André Pinto, Ristovski e Palhinha a serem as novidades na lista.



O Sporting, segundo classificado, com 19 pontos, recebe hoje às 19h15 o FC Porto, líder, com 21, numa partida que será arbitrada por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.