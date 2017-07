Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão explica foto polémica com cachecol anti-Benfica

Jogador do Sporting foi fotografado com cachecol onde se lia "Benfica é m****".

12:52

Depois da foto em que surge a posar junto a um cachecol com palavras ofensivas contra o Benfica, no passado domingo, Fábio Coentrão utilizou as redes sociais para justificar o que aconteceu.



"Fui desagradavelmente surpreendido por uma inscrição num cachecol que não reflete o respeito que nutro por todas as instituições e, neste caso particular, por uma a quem dediquei boa parte da minha carreira. Ofender quem quer que seja nunca fez parte da minha postura, nem enquanto homem, nem enquanto profissional", escreveu o atual jogador do Sporting na sua página de Facebook.







A foto em questão, captada por um adepto, tornou-se viral e foi alvo de muitas críticas, principalmente por parte de adeptos benfiquistas.



Recorde-se que Fábio Coentrão foi jogador do Benfica no passado e, por várias vezes, demonstrou o seu amor publicamente pelo clube das águias.



Atualmente, o português assinou contrato pelo Sporting, clube que irá representar na próxima temporada e do qual diz ser "desde pequenino".