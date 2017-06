Coentrão no Sporting antes do arranque

Jorge Jesus, treinador responsável pela projeção internacional de Fábio Coentrão e pela sua adaptação a defesa-esquerdo (jogava como extremo-esquerdo), está convencido de que o jogador será preponderante para a conquista do título. A experiência e a vontade de Coentrão de regressar à Seleção são também trunfos que estão a ser utilizados pelo Sporting.

O que achou desta notícia?







28.6% Muito insatisfeito

28.6% 7.1%

7.1% 14.3%

14.3% 14.3%

14.3% 35.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







28.6% Muito insatisfeito

28.6% 7.1%

7.1% 14.3%

14.3% 14.3%

14.3% 35.7% Muito satisfeito pub

Fábio Coentrão vai ser oficializado esta semana como reforço do Sporting, devendo fazer os exames médicos nos próximos dias. Os leões vão dar início aos exames no plantel na quinta-feira, mas é provável que Coentrão os realize antes, sendo oficializado de seguida.Tal como o Correio da Manhã já tinha anunciado, os leões conseguiram o empréstimo do lateral-esquerdo ao Real Madrid, com a formação espanhola a suportar uma parte significativa do salário do jogador, que ronda os 3,5 milhões de euros líquidos por ano.Coentrão será mesmo a ‘prenda’ de Bruno de Carvalho para Jorge Jesus. O técnico manifestou o desejo de mudar a defesa e o presidente pôs mãos à obra, com as contratações do lateral-direito Piccini (ex-Bétis) e do central André Pinto. Estão ainda em curso negociações por Mathieu e Dória, mas só um deles virá.