Coentrão passa nos exames

Coentrão era uma das exigências de Jesus para a defesa. É um jogador que conhece bem e ajudou a potencializar quando ambos representavam o Benfica. Aliás, o técnico é o responsável pela adaptação do jogador a lateral-esquerdo e pela projeção internacional que valeu 30 milhões de euros aos cofres do Benfica na transferência para Madrid.Coentrão aproveitou o dia de terça-feira para ultimar alguns pormenores relacionados com o Real. Pode ser apresentado hoje na inauguração do pavilhão.

Fábio Coentrão já realizou os exames médicos no Sporting e será apresentado como reforço leonino, por empréstimo do Real Madrid, nas próximas horas.O internacional português chegou a Alvalade pelas 11h30, fez uma bateria de exames e acabou por sair às 12h26.O lateral-esquerdo, de 29 anos, chega a Alvalade por empréstimo dos merengues por uma temporada, concretizando-se assim um negócio que onoticiou, em primeira mão, no dia 7 de maio.Bruno de Carvalho assumiu as negociações com o Real Madrid e terá contado com o apoio do empresário Jorge Mendes para agilizar o empréstimo, com os merengues a suportarem grande parte do salário.