Coentrão pede desculpa por atitude no jogo em Setúbal

"Que me desculpem todos aqueles que fazem parte da Família Sportinguista", escreveu.

16:41

Fábio Coentrão pediu este sábado desculpa pela sua atitude no jogo do Sporting frente ao Vitória de Setúbal. O futebolista começou por se exaltar em campo, mal o árbitro Fábio Verísismo assinalou o penálti de Mathieu sobre Edinho, nos descontos.



Nas imagens televisivas, percebe-se ainda que Coentrão grita um insulto relacionado com a mãe do árbitro. Depois, esmurrou e deu cabeçadas no banco, a ponto de partir a estrutura plástica. Depois sentou-se, a chorar e a levar as mãos à cabeça, em desespero.



"Nem sempre, dentro do campo, as coisas correm como queremos. Fomos à luta, não fomos felizes e isso deixou-nos revoltados. Vivo cada jogo como se fosse o último da minha vida. Não gosto de perder e, muito menos, quando é proíbido fazê-lo. Quero ser campeão pelo meu Sporting CP. Senti-me frustrado e reagi como sou, autêntico e genuíno", começou por escrever, em jeito de pedido de desculpas, o jogador na sua conta oficial no Facebook.



"Sou um homem e não uma máquina. Que me desculpem todos aqueles que fazem parte da Família Sportinguista pelo que fizemos e por alguma atitude menos refletida no jogo em Setúbal", acrescentou Coentrão.