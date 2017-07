Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão provoca fúria encarnada

Lateral esquerdo posou com adeptos leoninos junto a um cachecol com frase ofensiva contra o Benfica.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Uma fotografia de Fábio Coentrão com adeptos do Sporting envergando um cachecol com a frase ‘Benfica é me...’ provocou uma autêntica fúria entre os adeptos encarnados que inundaram as páginas do jogador nas redes sociais com comentários ofensivos.



O jogador de 29 anos teve mesmo de vir a público garantir que nunca quis ofender ninguém. "Fui desagradavelmente surpreendido por uma inscrição num cachecol que não reflecte o respeito que nutro por todas as instituições e neste caso particular por uma a quem dediquei boa parte da minha carreira. Ofender quem quer que seja nunca fez parte da minha postura, nem enquanto homem nem enquanto profissional. Hoje represento o Sporting Clube de Portugal e, como sempre, com o compromisso de deixar a alma em campo pelos adeptos e pelo clube, mas respeitando, sempre com elevação, todos os adversários", escreveu o jogador nas redes sociais.



Contactado pelo CM, o Benfica – clube que Coentrão representou entre 2007 e 2011 – preferiu não comentar a fotografia da polémica. O internacional português chegou esta temporada a Alvalade por empréstimo do Real Madrid.



O jogador disse recentemente que chegar ao Sporting era um cumprir de um "sonho de criança". Contudo, antes do acordo ser formalizado, muitos adeptos leoninos questionarem a contratação pelo passado e amor manifestado por Coentrão ao Benfica.