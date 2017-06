Coentrão só admite Sporting

CM sabe que Fábio Coentrão, que tem contrato com o Real Madrid até 2019, só admite ser emprestado ao Sporting. Um clube onde vai encontrar Jorge Jesus, seu treinador no Benfica que foi o responsável pela sua adaptação a lateral-esquerdo e pela notoriedade a nível internacional que valeu a transferência para Madrid por 30 milhões de euros.



Fábio Coentrão fez um ultimato ao Real Madrid deixando claro que ou é emprestado ao Sporting ou vai permanecer ao serviço dos merengues na próxima época, apurou oO lateral-esquerdo português, de 29 anos, já tinha tudo acertado com o Sporting para reforçar a equipa de Jorge Jesus, mas um recuo de última hora dos merengues referente à verba do salário que iria suportar, fez parar as negociações.O internacional português aufere um salário na ordem dos 3,5 milhões de euros limpos por temporada em Madrid e os leões tinha acertado que só pagariam uma pequena parte. Fábio Coentrão já tinha mesmo feito os exames médicos em Alvalade e só faltava mesmo a apresentação oficial, que acabou por ser adiada. O Sporting demarca-se desta divergência que é entre o jogador e o Real Madrid e aguarda uma decisão.