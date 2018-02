Coentrão suspenso por cuspir no estádio do Dragão

Jogador do Sporting está fora do jogo em Tondela, na segunda-feira.

Fábio Coentrão está fora do jogo em Tondela, na segunda-feira. O lateral-esquerdo do Sporting foi suspenso por um jogo por cuspir na direçao dos espectadores do FC Porto, já na zona de acesso aos balneários do Estádio do Dragão, segundo avança o Record.



Coentrão, de 30 anos, foi castigado pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, uma vez que o jogo em causa diz respeito às meias-finais da Taça de Portugal, que o FC Porto venceu por 1-0 (7 de fevereiro).



O defesa foi castigado não por aquilo que foi escrito no relatório do árbitro, João Pinheiro, mas sim devido aos relatos do observadore do jogo, que também indicam que Fábio Coentrão foi provocado pelos adeptos com cânticos ofensivos, cuspidelas e arremesso de isqueiros. Os dragões foram, por isso, multados em 1428 euros.



Coentrão, recorde-se, já tinha falhado o encontro com o Feirense, para o campeonato, e agora não defonta o Tondela.