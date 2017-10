Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coentrão tem plano especial

Paragem da Liga vai servir para recuperar e reforçar níveis físicos de vários jogadores.

Por Mário Figueiredo | 03.10.17

Fábio Coentrão e Mathieu são dois dos jogadores do Sporting que vão cumprir um plano especial durante a paragem do campeonato de forma a recuperarem e reforçarem os níveis físicos, apurou o CM.



A paragem da Liga, devido aos compromissos das seleções nacionais (Andorra, dia 7, e Suíça, dia 10), vai ser aproveitada por Jorge Jesus para melhorar índices físicos. No topo da lista estão Fábio Coentrão (ex-Real Madrid), defesa-esquerdo de 29 anos, e Mathieu (ex-Barcelona), central de 33 anos.



No caso do internacional português, que tem um histórico preocupante de lesões, Jesus tem gerido o esforço e a integração progressiva do jogador na equipa. Mesmo assim, já jogou mais esta época em Alvalade do que na temporada passada no Real Madrid. Até agora já fez 8 jogos pelo Sporting (5 da Liga, 3 da Champions) num total de 649 minutos de jogo.



Já o central francês disputou 12 jogos e apontou um golo pelos leões em 1074 minutos de jogo (8 da Liga, 4 da Champions). Na época passada, limitou-se a fazer 16 jogos pelo Barcelona, num total de 1145 minutos.



Além disso, há ainda outros elementos do plantel que requerem cuidados, pois não estavam habituados a jogar de três em três dias.



Sporting com mais jogos

O Sporting é a equipa portuguesa com mais jogos nesta época, com um total de 13 jogos. Benfica soma 12 e FC Porto 10. A diferença está no play-off da Champions e Taça da Liga.



Regresso à Liga dia 22

Os leões têm o regresso à Liga marcado para dia 22 de outubro, altura em que defrontam o D. Chaves em Alvalade, pelas 20h30. Antes (dia 15) estreiam- -se na Taça de Portugal com o Oleiros e dia 18 defrontam a Juventus na Liga dos Campeões.



Coates agradece apoio

"Não conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era os três pontos. Falta muito campeonato e temos de continuar a trabalhar! Obrigado pelo apoio!", escreveu Coates nas redes sociais sobre o clássico.