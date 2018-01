Coentrão 'faz birra', esmurra o banco e acaba com a mão a sangrar

Jogador do Sporting mostrou descontentamento após empate frente ao V. Setúbal.

A noite desportiva ficou marcada pelo empate entre Vitória de Setúbal e Sporting, ao cair do pano e por um episódio insólito no final do jogo, que acabou com Fábio Coentrão com uma mãe a sangrar.

O Vitória de Setúbal tinha acabado de fazer o golo do empate, a escassos minutos do fim do jogo (que terminou com 1-1) e Jorge Jesus, em busca do golo da vitória, substituiu Coentrão por Doumbia.

Coentrão ficou bastante insatisfeito e não se coibiu de mostrar a sua raiva, esmurrando e dando cabeçadas no banco, chorando e levando as mãos à cabeça em desespero. No fim do descargo de raiva, acabou com um corte na mão.