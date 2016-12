COI abre processos disciplinares a 28 atletas russos

O COI abriu os processos disciplinares a 28 atletas, em relação aos quais à evidência de manipulação de uma ou mais amostras de urina, que foram coletadas durante os Jogos Olímpicos de inverno Sochi2014", refere o comunicado do organismo olímpico.McLaren entende que 28 de 95 das amostras estudadas pela sua equipa têm sinais de manipulação.As 28 amostras serão reanalisadas pelo laboratório antidopagem de Lausana, com o COI a sublinhar que os casos não são ainda de doping, mas que a manipulação por si só pode conduzir a sanções.Já tinham sido sancionados pelo COI 27 atletas russos, em resultado da reanálise de amostras referentes aos Jogos Olímpicos de Pequim2008 e Londres2012.O governo russo tem negado qualquer envolvimento estatal no recurso ao 'doping', mas o antigo ministro do Desporto e atual vice-primeiro ministro, Vitali Mutko, foi banido dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, face a esta controvérsia.