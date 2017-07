Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

COI confirma atribuição a Los Angeles da organização dos Jogos Olímpicos de 2028

Escolha da candidatura da cidade norte-americana abre a porta à atribuição a Paris da organização dos Jogos Olímpicos de 2024.

Por Lusa | 00:48

O Comité Olímpico Internacional (COI) confirmou esta segunda-feira que a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028 será atribuída à cidade de Los Angeles, avaliando a contribuição da organização em 1,5 mil milhões de euros.



A escolha da candidatura de Los Angeles abre a porta à atribuição a Paris da organização dos Jogos Olímpicos de 2024, para os quais se apresentaram somente as candidaturas destas duas cidades.



"O COI congratula-se em divulgar o contrato para cidade anfitriã para os Jogos Olímpicos de 2028, na sequência da candidatura de Los Angeles à organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028", indicou a organização, em comunicado publicado na sua página na Internet.



"Los Angeles apresentou uma excelente candidatura que responde às prioridades da agenda 2020, maximizando a utilização das instalações existentes", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach.



Na semana passada, o presidente da câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, tinha já manifestado abertura em acolher os Jogos Olímpicos de 2028.



Tratou-se da primeira vez que um responsável da candidatura norte-americana reconhece explicitamente a possibilidade de os Jogos Olímpicos de 2024 serem atribuídos a Paris, com Los Angeles a receber em troca uma contribuição financeira acrescida pela organização do evento em 2028.



Os membros do organismo olímpico aprovaram em junho uma nova metodologia para a eleição das sedes dos Jogos, que permitirá atribuir em simultâneo as organizações de 2024 e 2028, uma decisão feita 'à medida' de Los Angeles e Paris, únicas candidatas a acolherem a edição de 2024.



Com o anúncio desta segunda-feira, um acordo tripartido deverá ser agora assinado, sendo depois a dupla atribuição validada a 13 de setembro, em Lima, na 131.? sessão do COI.