COI espera acordo rápido entre Los Angeles e Paris para Jogos de 2024 e 2028

Membros do organismo olímpico aprovaram na terça-feira uma nova metodologia para a eleição das sedes dos Jogos.

Por Lusa | 12.07.17

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse esta quarta-feira esperar que as candidaturas de Los Angeles e Paris cheguem a acordo para decidir entre si a organização dos Jogos de 2024 e 2028."Espero bem que sim, para podermos começar a preparar a reunião de Lima", respondeu Bach, ao ser questionado sobre a necessidade de as duas candidaturas encontrarem um entendimento em agosto, bem antes da decisão final do COI, a 13 de setembro, na capital peruana.Os membros do organismo olímpico aprovaram na terça-feira uma nova metodologia para a eleição das sedes dos Jogos, que permitirá atribuir em simultâneo as organizações de 2024 e 2028, uma decisão feita 'à medida' de Los Angeles e Paris, únicas candidatas a acolherem a edição de 2024."Vamos falar com as candidaturas das duas cidades. Espero que possamos fazer progressos rapidamente. Vocês [jornalistas] observaram as suas reações, foi tudo muito amistoso. Se continuar assim, podemos chegar a um acordo em breve", notou Bach.Caso não seja encontrando um consenso entre COI, Los Angeles e Paris, serão repostos os procedimentos originais e será escolhida em Lima a sede para 2024.O vice-presidente do COI John Cates explicou que para avançar com este inédito procedimento não serão necessárias alterações à Carta Olímpica, já que será um modo extraordinário de eleição.