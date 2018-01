Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colón confia no regresso de Alan Ruiz

Jogador argentino está afastado do grupo devido a um processo disciplinar e quer sair de Alvalade.

Por Filipe António Ferreira | 09:07

O futuro de Alan Ruiz será conhecido nos próximos dias, mas o regresso à Argentina para representar o Colón ganha cada vez mais força, apurou o CM.



O Sporting vai esperar até 31 de janeiro para que surja uma proposta tentadora (acima dos cinco milhões) para vender o jogador, contudo o empréstimo à equipa de Santa Fé é o cenário mais provável.



Os dirigentes do Colón já manifestaram junto da direção lidera por Bruno de Carvalho a intenção de contar com o jogador, mas a resposta até ao momento foi o silêncio.



O avançado de 24 anos tem sido associado a clubes como o Bétis, Roma e Espanhol, mas tudo tem ficado circunscrito a sondagens.



Em Alvalade, Ruiz continua afastado devido a um processo disciplinar, em consequência de um desentendimento com André Geraldes, team-manager dos leões.



David Texeira sai e entra Whelton

O avançado David Texeira, de 27 anos, foi ontem anunciado como reforço do AEL Limassol, da Liga cipriota, após ter deixado o Vitória de Guimarães. De entrada no emblema minhoto está o brasileiro Welthon (ex-Paços de Ferreira).



O atacante de 25 anos assinou por quatro temporadas e meia e fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.



Na época passada, o jogador apontou 16 golos em 34 jogos. Esta época fez apenas quatro.