“Com a equipa até ao fim do mundo”, diz Fernando Santos

Selecionador agradeceu apoio dos portugueses e esforço dos jogadores e da Federação pela qualificação no dia em que fez 63 anos.

Por João Pedro Óca | 01:30

"Com esta equipa vou até ao fim do Mundo. Não vamos ser favoritos, nem somos os melhores do Mundo, mas temos a convicção de que podemos vencer qualquer adversário." Foi assim que Fernando Santos, selecionador nacional, projetou a participação de Portugal no Mundial da Rússia em 2018, minutos depois de ter carimbado o visto que faltava no passaporte para a fase final da mais conceituado competição de seleções do Mundo.



"Sabíamos que este jogo era decisivo e que era preciso ter muito coração e muita cabeça. Disse aos jogadores que sem organização não se ganha este tipo de jogos. Não fizemos 95 minutos perfeitos, mas fomos uns justos vencedores e merecemos esta qualificação", disse o selecionador nacional, que cumpriu ontem 63 anos, agradeceu as mensagens de parabéns e aproveitou para se dirigir ao povo português: "Merecem tudo. Obrigado."



O selecionador atribuiu mérito total aos jogadores e elogiou a dupla Ronaldo-André Silva: "São dois grandes concretizadores que beneficiam de um trabalho coletivo. Esta equipa é das melhores de sempre."



Desta vez Santos não faz promessas

Antes do último Europeu, Fernando Santos disse que Portugal o ia ganhar e ganhou, mas, no momento em que garantiu a qualificação para o Mundial 2018, não foi pelo mesmo caminho.



"Não faço promessas. Só as faço com convicção e ainda falta muito tempo para o Mundial", disse o selecionador.



Ronaldo a um golo do topo

Cristiano Ronaldo ficou a um golo de se tornar no melhor marcador da zona europeia de qualificação. O capitão de Portugal marcou 15 golos e o polaco Lewandowski 16.



O avançado vai jogar a oitava fase final consecutiva de uma grande competição de seleções.



Play-off é em novembro

Suíça, Itália, Croácia, Dinamarca (cabeças de série), Suécia, Grécia, Rep. Irlanda e Irlanda do Norte vão disputar o play-off de acesso ao Mundial que se realiza, a duas mãos, entre os dias 9 e 14 de novembro. O sorteio é a 17 de outubro.