Comissão de Ética da FIFA abre inquérito a presidente do Paris Saint-Germain

Nasser Al-Khelaïfi é visado num processo por alegada corrupção.

A Comissão de Ética da FIFA abriu esta sexta-feira um inquérito preliminar a Nasser Al-Khelaïfi, presidente da BeIN Media e do Paris Saint-Germain, visado num processo por alegada corrupção, revelou hoje fonte do organismo que rege o futebol mundial.



A câmara de investigação da Comissão de Ética da FIFA, órgão de justiça interno, "abriu hoje um inquérito preliminar a Nasser Al-Khelaïfi", indicou o porta-voz.



O 'patrão' do Paris Saint-Germain está sob a alçada da justiça suíça, por alegada corrupção ao antigo secretário-geral da FIFA Jérôme Valcke, também alvo de investigação na justiça, em matéria de atribuição de direitos televisivos em mundiais.



A procuradoria federal suíça tinha anunciado na quinta-feira a abertura de processos criminais a Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, por alegados subornos em matéria de direitos televisivos nos mundiais de futebol de 2026 e 2030.



O gabinete do procurador-geral suíço informou que a investigação diz respeito a subornos oferecidos ao antigo secretário-geral da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Jerôme Valcke, no sentido de entregar os direitos ao grupo BeIN, propriedade de Al-Khelaifi.



No processo são visados "Jérôme Valcke, o director-executivo do Grupo BeIn Media Nasser Al-Khelaifi e um empresário ligado ao setor dos direitos desportivos", referiram os procuradores federais suíços.