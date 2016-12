Comissões atrasam venda do central Lindelof

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60%

20%

20%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60%

20%

20%

20% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

A saída de Victor Lindelof, defesa do Benfica, para o Manchester United de José Mourinho sofreu um atraso. Isto porque há desentendimento entre os encarnados e os ingleses, uma vez que o Vasteras, emblema sueco que formou o jogador de 22 anos, tem direito a 20 por cento do valor de uma futura transferência do jogador.O Benfica defende que cabe ao Man. United pagar o montante aos suecos, enquanto os ‘red devils’ alegam que quem tem obrigações com o Vasteras é o emblema da Luz. O clube que formou o defesa reclama, ainda, a falta de um pagamento por parte do Benfica, no valor de 250 mil euros, referente a uma cláusula de presença em 10 jogos no campeonato e na Liga dos Campeões. Mas as águias rejeitaram pagar esse bónus uma vez que consideram que a cláusula expirou antes de o sueco cumprir esses jogos, levando o Vasteras a apresentar queixa à FIFA. Apesar do impasse, o Manchester United está confiante de que o acordo será feito ainda antes da abertura do mercado em janeiro do próximo ano, num negócio que ronda os 45 milhões de euros.O defesa já tem número reservado no United: vai vestir a camisola número 2 na equipa do técnico português.