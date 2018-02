Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comité Olímpico mantém suspensão da Rússia por dopagem institucionalizada

Anúncio inviabiliza a vontade dos atletas de desfilarem com a bandeira do país na cerimónia de encerramento dos Jogos de PyeongChang.

07:29

O Comité Olímpico Internacional anunciou este domingo que manterá a exclusão da Rússia por dopagem institucionalizada, inviabilizando a vontade dos atletas russos de desfilarem com a bandeira do país na cerimónia de encerramento dos Jogos de PyeongChang.



Para a decisão do COI, tomada por unanimidade, contribuiu decisivamente o facto de dois atletas russos terem testado positivo durante os Jogos Olímpicos que decorrem na estância sul-coreana de PyeongChang.



A Rússia foi afastada dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 pelo Comité Olímpico Internacional em dezembro de 2017, devido à dopagem institucionalizada no país, mas os seus atletas puderam competir em PyeongChang sob a bandeira olímpica, como independentes.



Em dezembro, o presidente do Comité Olímpico Russo (COR) considerou "injusta e imoral" a decisão de afastar a Rússia dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang2018, defendendo que o Comité Olímpico Internacional está a punir inocentes.



"Cada um deve responder pelos seus pecados. Castigar inocentes é injusto e imoral", argumentou Alexandre Joukov.