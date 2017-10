Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Computador de Vieira vasculhado

Polícia Judiciária copia conteúdos de aparelhos informáticos e de telemóveis.

Por Tânia Laranjo e Henrique Machado | 01:30

Estão em causa crimes de corrupção ativa e passiva. A investigação começou com uma denúncia anónima - que dava conta da ligação suspeita entre os árbitros e os dirigentes dos encarnados - e a Judiciária avançou agora para buscas.



O computador pessoal de Luís Filipe Vieira, que estava em sua casa, em Lisboa, foi passado a pente fino. Tal como os computadores dos restantes alvos, que também foram vasculhados. Em alguns casos, a PJ apreendeu mesmo os aparelhos, noutros copiou apenas o software.



As buscas também incidiram sobre os telemóveis dos suspeitos. Também foram copiadas as mensagens e a listagem das chamadas feitas e recebidas. Foi levantado o segredo das comunicações, por ordem de um juiz de instrução. As buscas também incidiram sobre a área jurídica, financeira e contabilística dos encarnados.



Entretanto, a Polícia Judiciária está ainda a fazer um balanço do que foi recolhido. E para já apenas foi constituído arguido o advogado Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, e por uma questão técnica.



O CM sabe que estas buscas eram uma diligência considerada indispensável para a PJ, já que não se poderia afastar a possibilidade de algo ser apreendido. Designadamente alguns dos mails já mostrados por Francisco J. Marques, mas que não podem ser usados na investigação por terem sido alegadamente obtidos de forma ilícita.



O senão destas buscas - esse intransponível - era o Benfica já estar em pré-aviso. Após a denúncia ter sido feita pelo Futebol Clube do Porto, a PGR confirmou de imediato que abriu uma investigação.



Juiz preside a buscas feitas a canal de TV

A Benfica TV também foi alvo de buscas, que foram acompanhadas por um juiz de instrução. A necessidade da comparência do magistrado tem a ver com o facto de se tratar de um órgão de comunicação social, um espaço de uso dos jornalistas que também têm segredo profissional.



Mesmo assim, também foram inspecionados os computadores para encontrar provas da alegada corrupção.



Arguido porque é advogado

O advogado Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, foi constituído arguido antes de mais por uma questão formal: sendo advogado está protegido pelo segredo profissional, o que obriga à formalização daquela qualidade processual.



"Maior operação judicial da história"

"Foi dado mais um passo para um desporto limpo. É a maior operação policial e judicial a um clube na história do futebol, que se espalhou por todo o País", disse ontem Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal, destacando o sentimento de "dever cumprido".



"Vai ser interessante perceber se encontram o mesmo que nós disponibilizámos. Nunca inventámos nem manipulámos nada", acrescentou o dirigente antes de reagir à reação do Benfica, que até saudou o início das buscas. "É a orquestra do ‘Titanic’ a tocar enquanto o barco afunda. Estamos a falar de práticas que adulteraram a verdade das competições e vamos continuar a denunciar práticas irregulares", finalizou.