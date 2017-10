Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição deixa recado a Jesus um dia antes do Clássico

"Estou a pensar se vale a pena irmos a Lisboa", disse após treinador dos leões garantir que ia vencer FC Porto.

30.09.17

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assumiu este sábado que é difícil aponta num favorito à vitória na visita ao Sporting, no domingo, no clássico da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Na antevisão ao desafio, o técnico dos 'dragões' admitiu que quem joga em casa tem sempre uma pequena vantagem, mas espera que o ambiente que vai encontrar no terreno dos 'leões' sirva de alento para os seus jogadores.



"Em todos os clássicos, e em grandes jogos como este, é difícil atribuir o favoritismo a qualquer uma das equipas. Claro que quem joga em casa tem, teoricamente, um pouco mais de percentagem, porque tem os seus adeptos", afirmou Sérgio Conceição.



Sérgio Conceição não se inibiu de deixar uma provocação, em tom de brincadeira, ao treinador do Sporting.



"No final do jogo [com o FC Barcelona] ele disse que ia ganhar ao FC Porto, que já estava feito. Estou a pensar se vale a pena irmos a Lisboa e fazermos despesa ao clube, sabendo que o Jorge Jesus já dá como dado adquirido a vitória. Conheço-o e sei que estava a brincar, pois sei como ele é após jogos bem conseguidos", disse o técnico 'azul e branco'.



O treinador lembrou que "há equipas que acham que jogar fora é um desconforto", mas garantiu que para o FC Porto jogar no terreno do adversário "tem de servir como motivação".



"Não estou a dizer que temos de ser arrogantes, que temos de olhar o adversário de cima para baixo. Temos de respeitar uma grande equipa, com qualidade, e bem orientada. Mas o público, os assobios, e o desafio de provar na casa do inimigo, tem de estar presente e servir de motivação", partilhou.



Num jogo que perspetiva "equilibrado", Sérgio Conceição acredita que seus jogadores "vão entrar desinibidos e cheios de vontade para conseguir os três pontos".



O técnico dos 'azuis e brancos' vê nos 'leões' "uma equipa forte que sabe o que faz com e sem bola", lembrando que "tem um treinador experiente que está incutir no Sporting essa vontade de ganhar, que é extensível aos dirigentes".



Já num discurso assertivo, o treinador do FC Porto reconheceu que uma vitória frente ao Sporting neste desafio daria uma importante vantagem à sua equipa nas contas da I Liga, salvaguardando que o campeonato ainda vai numa fase muito prematura.



"Vencer este clássico seria importante, pois, após a oitava jornada, o Sporting ficaria a cinco pontos e o Benfica ficaria a cinco ou mais, dependentemente do jogo na Madeira [frente ao Marítimo]. No entanto, seria algo que tinha de ter continuidade, porque o campeonato ainda está no início", analisou.



Nesta linha de pensamento, Sérgio Conceição, que como treinador nunca venceu o Sporting, e que desvalorizou essa estatística, enalteceu a ambição do FC Porto em manter a invencibilidade no campeonato.



"Vamos a Alvalade para ganhar os três pontos, mostrando caráter, personalidade, e vontade de continuar no primeiro lugar", assumiu.



O treinador do FC Porto confirmou, ainda, que o médio André André, a contas com uma lesão, não entra nas opções para esta jornada.



FC Porto, líder do campeonato com 21 pontos, e Sporting, segundo com 19, defrontam-se no domingo, a partir das 19:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.