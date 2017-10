Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição encosta Casillas

Com o guarda-redes espanhol sentado no banco de suplentes, o FC Porto não foi além de um empate em casa frente ao Leixões.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Sérgio Conceição continua a ostracizar Iker Casillas remetendo-o de novo para o banco de suplentes, no jogo em que os dragões se estrearam na Taça da Liga com um empate a zero frente ao Leixões, equipa da II Liga.



O treinador portista fez oito alterações no onze, mas não contemplou o guarda-redes espanhol, mantendo José Sá como titular. Já Maxi Pereira, lateral-direito que também sido encostado, teve a oportunidade de regressar à equipa.



As coisas não correram bem a Sérgio Conceição. O técnico portista tinha dito na antevisão que não pretendia "passividade ou sonolência", mas foi precisamente isso que a sua equipa transmitiu. Apesar dos 70 por cento de posse de bola, os dragões foram inofensivos. Na primeira parte foram sonolentos e permissivos ao deixarem o Leixões sonhar. A equipa da II Liga mostrou-se solidária, organizada e aguerrida na luta pelo ponto. É líder do grupo D desta prova, com 4 pontos.



Os dragões despertaram após o intervalo, mas foi preciso recorrer aos pesos-pesados Corona, Marega e Brahimi. Entraram tarde de mais. Mesmo assim continuou o desacerto e até apanharam um susto com um remate de Evandro Brandão por cima da baliza de José Sá.