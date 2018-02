Conceição não acredita em Sporting fragilizado para jogo da Taça

Treinador do FC Porto desvaloriza o caso Bruno de Carvalho. Portistas recebem leões para a Taça, esta quarta-feira.

Sérgio Conceição desvalorizou esta terça-feira a polémica à volta da possibilidade de saída de Bruno de Carvalho da direção do Sporting. O treinador do FC Porto não acredita que isso possa fragilizar a equipa leonina, que se desloca esta quarta-feira ao Estádio do Dragão, para defrontar os portistas na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal.



"O Sporting é sempre o Sporting. Não podemos olhar para o momento. Quer queiramos quer não, nas equipas de futebol, o que conta são os resultados. Eles vão querer um bom resultado, assim como nós vamos querer um bom resultado", disse Sérgio Coinceição esta terça-feira na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

Conceição lamenta que o futebol português esteja mergulhado em polémicas sucessivas: "Não espero um Sporting mais ou menos fragilizado em função do que está a acontecer. A polémica infelizmente não é só à volta do Sporting. É no futebol em geral, o que me desagrada muito - a mim a todos o que apaixonados por futebol. Há tantas coisas positivas de que falar".