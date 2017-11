Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição tem clássico em risco

Treinados do FC Porto foi expulso do banco 14 dias antes do jogo com o Benfica.

Por Mário Pereira | 01:30

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto que foi expulso no decorrer do jogo com o Portimonense (2-0) referente à Taça de Portugal, na passada sexta-feira, arrisca falhar o clássico com o Benfica, referente à 13ª jornada da Liga e agendado para o dia 1 de dezembro, no Estádio do Dragão.



A eventual ausência do treinador num dos jogos mais importantes da época está pendente da sanção a aplicar pelo Conselho de Disciplina da FPF. Que julgará com base no relatório do árbitro Artur Soares Dias. Segundo apurou o CM, o castigo poderá ficar resumido a uma multa, a não ser que o relatório mencione que em causa estão injúrias e ofensas ao árbitro, o que implica uma pena de suspensão que pode chegar aos 15 dias. A última vez que Conceição recebeu ordem de expulsão num jogo em Portugal foi em abril de 2016, quando era treinador do V. Guimarães. Aconteceu na Luz, frente ao Benfica (ganho pela águias por 1-0) e o árbitro era Bruno Paixão. Então, tal como agora, Conceição recebeu ordem de expulsão por alegadas palavras injuriosas dirigidas a membros da equipa de arbitragem. Após análise do caso, foi suspenso por 25 dias pelo Conselho de Disciplina. A expulsão frente ao Portimonense aconteceu aos 87’, quando o técnico reclamou após um lance em que os portistas pediram grande penalidade por alegada falta feita sobre André Pereira. Soares Dias deu ordem de exclusão após indicação do árbitro auxiliar Rui Tavares.



Casillas "infeliz"

A imprensa espanhola, nomeadamente o jornal catalão ‘Mundo Deportivo’, refere que Casillas teve um "regresso infeliz" à baliza do FC Porto. Escreve que o guarda-redes "falhou um cruzamento" e que "facilitou no lance do golo sofrido, que quase custava a eliminação da equipa azul-e-branca".



Lotação quase esgotada

O FC Porto fez ontem saber, ao início do dia, que sobram 700 bilhetes disponíveis para o jogo com o Benfica, a realizar no dia 1 de dezembro. Nas próximas horas, tudo indica, a lotação para o clássico fica esgotada.



Herrera está apto

O médio Herrera está apto e integrou ontem os trabalhos do plantel do FC Porto, que prepara o jogo com o Besiktas (terça- -feira), para a Champions.