Cónegos travam dragão

FC Porto empatou pela segunda vez consecutiva sem golos, depois do nulo com o Sporting na Taça da Liga.

Por Mário Figueiredo | 04:33

O FC Porto comprometeu esta terça-feira a liderança da Liga ao ceder um empate com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, onde pode reclamar uma grande penalidade que ficou por assinalar, por um murro de Jhonatan a Felipe.

Sérgio Conceição não pôde contar com o lesionado Danilo, acabou por estrear Paulinho, jogador contratado ao Portimonense, que até cumpriu.



Os dragões foram a equipa mais perigosa, mas revelaram grande desacerto na finalização. Foi o segundo empate consecutivo (Sporting) e sem golos.



O FC Porto até entrou forte, com um cabeceamento perigoso de Felipe. Os dragões pareciam ter o jogo controlado, mas a falta de poder de fogo era evidente. A melhor ocasião de golo da primeira parte foi mesmo um livre estudado entre Alex Telles e Brahimi, mas o argelino, isolado, falha o remate. Sérgio Conceição ficou revoltado e esmurrou a proteção do banco de suplentes.



Na etapa complementar, os dragões foram mais afoitos. Alex Telles, de livre, levou a bola à trave e na recarga valeu o corte de Rúben Lima, quando Felipe se preparava para marcar o golo.



O FC Porto continuou a crescer e foi sufocando o Moreirense. Jhonatan tem uma saída disparatada e dá um murro na cara de Felipe, mas o árbitro nada assinala.



Os portistas colocaram então em campo todas as armas: Soares foi opção, assim como Waris. O brasileiro mostrou vontade e determinação com um par de cabeceamentos perigosos. Já o ganês ainda marcou um golo nos descontos, mas foi bem anulado por fora de jogo.



Os dragões tremeram e acabaram por desperdiçar o empate do Benfica com o Belenenses e hoje podem mesmo perder a liderança para o Sporting, se os leões vencerem o V. Guimarães em Alvalade. Contudo, os dragões ainda têm um jogo a menos, o tal que falta acabar no Estoril. Onde estão a perder 1-0.



"Para nós, o Var não tem sido feliz"

"Não sei se é golo ou não, o lance no final do jogo. Mas para nós, na dúvida, o VAR não tem sido muito feliz", disse na terça-feira Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a partida de terça-feira em Moreira de Cónegos.



O técnico lamentou também a forma como o árbitro não compensou devidamente o tempo perdido pelos jogadores da equipa do Moreirense. "Não gosto disto. A equipa adversária estava sempre a quebrar o ritmo do jogo. Em cada reposição de bola perdeu-se 20 ou 30 segundos. Eu até entendo que a outra equipa queira jogar com as armas que tem, mas cabe ao árbitro dar os devidos descontos. Deu apenas um minuto no final da primeira parte e cinco no fim do jogo. Porquê apenas cinco? Porque não oito, dez ou até doze minutos? Joga-se pouco futebol."



Conceição explicou depois que tentou de todas as formas lançar para dentro do campo jogadores para furar o bloco adversário, mas sem êxito. "Criámos situações, mas estamos a definir mal. Isto vai ser uma luta até ao fim", concluiu.