Fernando Santos quer contrariar garra do Chile com "sangue lusitano"

O selecionador português, Fernando Santos, afirmou esta terça-feira que tem "total confiança" na sua equipa, destacando a "coragem e a determinação" dos seus jogadores, com quem iria "até ao fim do mundo", na Taça das Confederações de futebol.



"Tenho total confiança nesta equipa. Acredito nos meus jogadores, na sua vontade, na sua determinação, na sua coragem. Com estes jogadores vou até ao fim do mundo e vou sempre à frente", afirmou Fernando Santos.



Na Arena Kazan, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Chile, das meias-finais da Taça das Confederações, o selecionador português aproveitou algumas perguntas para publicamente destacar a atitude dos jogadores portugueses, dando como exemplo Cristiano Ronaldo.





"Amanhã [quarta-feira] espero do Cristiano aquilo que ele tem demonstrado em todos os jogos. Um jogador eficaz, de grande entrega, com uma atitude humilde, servindo a equipa em todos os momentos do jogo. É isso que ele vai fazer", referiu o técnico de 62 anos.Fernando Santos assumiu que, frente ao Chile, Portugal pode fazer mais uma vez história, desta vez ao chegar pela primeira vez à final da Taça das Confederações, algo que, mesmo assim, não 'mexe' com o treinador."Motiva-me claro saber que podemos alcançar mais um feito histórico. Mas o jogo mais importante da minha vida como treinador foi em Saint-Denis, frente à França, quando me estreei como selecionador do meu país. Todos os outros jogos são importantes, todos. Olho para todos da mesma forma", confessou.Desta vez, já é certo que Fernando Santos só vai regressar a Portugal no dia 03 de julho, já que mesmo que a 'equipa das quinas' perca com o Chile, terá sempre que disputar o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar."Vou regresso dia 03. Não há outra solução. Espero é regressar feliz. Esse é o meu desejo", disse.Para Fernando Santos, o Chile é uma equipa de "grande dinâmica e com um espírito guerreiro", mas mostrou-se confiante na presença de Portugal na final da Taça das Confederações de futebol, que decorre na Rússia."Em campo lá estaremos como sempre estivemos. Disponibilidade total e com uma confiança inabalável que vamos estar em São Petersburgo [cidade que recebe a final]", afirmou o selecionador de Portugal.O técnico, de 62 anos, falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo das meias-finais da Taça das Confederações, na Arena Kazan, palco do encontro de quarta-feira."O Chile tem uma grande dinâmica e um espírito guerreiro, mas nós descendemos do sangue lusitano, do mais puro que há. Também somos grandes guerreiros, com uma humildade enorme e capacidade de sacrifício e dedicação inabalável pelo nosso povo", frisou.Fernando Santos recordou a passagem de Juan Antonio Pizzi, atual selecionador do Chile, pelo FC Porto, na altura como jogador, e classificou o ex-avançado de "excelente senhor"."Foi um enorme prazer e uma honra ter tido a oportunidade de trabalhar com Pizzi. Foi durante pouco tempo, mas marcou porque estive na presença de um senhor, tanto como profissional, tanto como homem. Sempre falámos muito de futebol e sempre me deixou a ideia que o futuro iria passar pelo futebol", contou Fernando Santos, que era técnico dos 'dragões' nessa altura.Nas bancadas da Arena Kazan, é esperada a presença de cerca de 10 mil adeptos chilenos, enquanto Portugal deverá ter menos apoio."Somos valentes. Poucos, mas bons. Em campo vamos entrar com esses e com todos os outros que estão a torcer por nós pelo mundo, vamos procurar dar o máximo para lhes dar uma grande alegria", concluiu.O Portugal-Chile tem início agendado para as 21h00 (19h00 horas de Portugal) e vai ser arbitrado pelo iraniano Alireza Faghani.