Fernando Santos admite problemas na esquerda

O selecionador Fernando Santos admitiu esta sexta-feira que Portugal poderá alinhar sem defesa esquerdo de origem frente à Nova Zelândia, no sábado, na Taça das Confederações de futebol, e confirmou que vai voltar a fazer alterações no 'onze' inicial.



"O Raphael Guerreiro não vai estar. Felizmente, a lesão não é tão grave como parecia. Continua connosco e poderá ainda jogar no torneio. O Eliseu tem uma síndrome gripal e tem estado em tratamentos. Vamos esperar. Temos mais 24 horas. Seja quem jogar, tem a minha confiança absoluta", afirmou Fernando Santos.



O técnico de 62 anos falava aos jornalistas no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e última jornada do Grupo A do torneio dos campeões.





Depois de ter feito quatro alterações no jogo com a Rússia (vitória por 1-0), Fernando Santos assumiu que vai voltar a mexer, principalmente devido ao pouco tempo de intervalo que tem havido entre os jogos. O duelo com a Nova Zelândia vai ser o terceiro em apenas sete dias."Alguma rotação terá sempre de existir. Farei uma análise aos jogadores, terei de ver como se sentem. Mas isso não me preocupa. Dou-me sempre bem com qualquer opção, felizmente para mim. Não vou revelar que mudanças irei, senão estaria a dar trunfos aos meus adversários", explicou o selecionador nacional.Fernando Santos quer Portugal a dar "um passinho de cada vez" na Taça das Confederações de futebol para não tropeçar e cair com estrondo na competição."Prefiro dar um passinho de cada vez para chegar ao triunfo final. Se damos muitos passos podemos cair, tropeçar a acabamos mal. Primeiro precisamos de chegar às meias-finais. Quando lá estivermos, penso nisso", afirmou o selecionador português."Temos uma norma que é confiança máxima, respeito, concentração total e é isso que estamos a fazer. O nosso objetivo é sempre chegar ao limite da vitória", acrescentou.Para Fernando Santos, a Nova Zelândia é uma equipa "muito lutadora e forte fisicamente" e mostrou no último jogo com o México (derrota por 2-1) que pode dificultar muito a vida a Portugal."Complicou muito o jogo ao México. Muito, muito, muito. O resultado podia ter sido outro. É preciso ter muita atenção. É uma equipa que pode criar surpresas e nós não podemos ser surpreendidos", referiu.O selecionador português não se mostrou preocupado com o possível mau estado do relvado do Estádio Krestovsky, que levou Portugal e também a Nova Zelândia a não poderem efetuar o habitual treino de adaptação ao palco do jogo."Não sei se o relvado vai estar nas melhores condições. Penso que não deve estar em muito más condições. Não é uma situação nova. As equipas têm de se adaptar. O mais importante é não arranjar antecipadamente problemas para nós próprios", disse.Um jornalista neozelandês informou Fernando Santos que o país está ansioso para ver a sua seleção defrontar Cristiano Ronaldo, situação que o técnico achou habitual."Não são só quatro milhões de neozelandeses que querem ver Ronaldo jogar. São mais. Todos querem ver Cristiano Ronaldo, até eu", confessou.O defesa Luís Neto garantiu hoje que no sábado Portugal não vai facilitar frente à Nova Zelândia, apesar de ser superfavorito, e admitiu que será especial jogar em São Petersburgo, na Taça das Confederações de futebol."Não existe facilitismo, não somos presunçosos. Estamos confiantes e acreditamos no nosso potencial, sempre sem desrespeitar o nosso adversário. Queremos ganhar e fazer um bom jogo", afirmou Luís Neto, que representa o Zenit São Petersburgo.O defesa central falava aos jornalistas no Estádio Krestovsky, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e última jornada do Grupo A do torneio dos campeões."Jogo aqui há quatro anos e meio e sinto-me em casa. Portugal sempre esteve bem serviço de defesas centrais. Tenho aprendido muito na seleção. Estou preparado para jogar e estarei sempre à espreita de uma oportunidade para dar o meu melhor", disse o jogador de 29 anos.Neto assumiu que Portugal tem o objetivo de assegurar a passagem às meias-finais com o primeiro lugar do grupo e espera regressar a São Petersburgo para o jogo da final da Taça das Confederações, a 02 de julho."Para já, pensamos apenas no jogo com a Nova Zelândia. Esperamos vencer e depois vamos tentar cá voltar. Este estádio é imponente. Apenas fizemos (Zenit) dois jogos aqui, mas é um estádio com boa acústica e bom ambiente", considerou o central formado no Varzim.No Grupo A, Portugal está no segundo lugar com quatro pontos, atrás do México, que também tem quatro, mas com mais um golo marcado. A Rússia segue com três, enquanto a Nova Zelândia não tem nenhum.O Nova Zelândia-Portugal está agendado para as 18h00 (16h00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do norte-americano Mark Geiger.