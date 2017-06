Raphael Guerreiro não joga as meias-finais da Taça das Confederações

O selecionador português, Fernando Santos, confirmou esta terça-feira que Raphael Guerreiro está fora do jogo de quarta-feira com o Chile, das meias-finais da Taça das Confederações de futebol, e avançou que Bernardo Silva continua em dúvida.



"Ainda vamos ter mais 24 horas para analisar. Hoje, fez treino de adaptação e esteve no relvado com os restantes jogadores. Não reagiu mal, mas vamos ter que esperar. Nestas situações, o tempo conta muito e amanhã [quarta-feira] vamos analisar e tomar uma decisão, que será a melhor para a equipa e para o jogador", afirmou Fernando Santos.



O selecionador de Portugal falava aos jornalistas na Arena Kazan, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os chilenos.









"Continua a fazer tratamento. Vamos esperar pela sua evolução. É certo que não vai poder participar no jogo com o Chile", confirmou o treinador, de 62 anos.



Portugal vai chegar ao embate das meias-finais com mais um dia de descanso que os chilenos, situação que Fernando Santos desvalorizou.



"Quando se chega a uma meia-final, qualquer cansaço que possa existir é superado e passa para segundo plano, tal o desejo de chegar à final. O que conta é a paixão e a cabeça. Sei que isso não vai limitar a equipa do Chile", referiu.



O Portugal-Chile tem início agendado para as 21:00 (19:00 horas de Portugal), na Arena Kazan, e vai ser arbitrado pelo iraniano Alireza Faghani.



De fora da primeira meia-final da Taça das Confederações vai estar Raphael Guerreiro, que se lesionou no jogo da segunda jornada com a Rússia (1-0) e continua a não ter condições para treinar."Continua a fazer tratamento. Vamos esperar pela sua evolução. É certo que não vai poder participar no jogo com o Chile", confirmou o treinador, de 62 anos.Portugal vai chegar ao embate das meias-finais com mais um dia de descanso que os chilenos, situação que Fernando Santos desvalorizou."Quando se chega a uma meia-final, qualquer cansaço que possa existir é superado e passa para segundo plano, tal o desejo de chegar à final. O que conta é a paixão e a cabeça. Sei que isso não vai limitar a equipa do Chile", referiu.O Portugal-Chile tem início agendado para as 21:00 (19:00 horas de Portugal), na Arena Kazan, e vai ser arbitrado pelo iraniano Alireza Faghani.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito