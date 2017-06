Raphäel Guerreiro sem fratura e em fase de recuperação

O futebolista internacional português Raphäel Guerreiro sofreu "uma contusão no pé esquerdo e já está em fase de recuperação", indicou esta quinta-feira fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Na quarta-feira, o lateral esquerdo do Borussia Dortmund teve de ser substituído por Eliseu no jogo frente à Rússia, da segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações, que Portugal venceu por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo, e no momento suspeitou-se de uma fratura.



"Por haver suspeita de fratura, Guerreiro foi submetido a exames num hospital em Moscovo. Analisados os exames, não foi detetada qualquer fratura na zona afetada [pé esquerdo]", explicou ainda a FPF.









Portugal, campeão da Europa, e México lideram o Grupo A da Taça das Confederações, com quatro pontos, mais um do que a Rússia, enquanto a Nova Zelândia ainda não pontuou.



Antes, outra publicação tinha sido feita a confirmar uma "fratura antiga" e a dizer que o atleta não ia jogar mais na Taça das Confederações. Esse 'post' foi, no entretanto, eliminado da página.



Recorde-se que o jogador fez "uma fratura do quinto metatarso" há cerca de três meses, ainda ao serviço do Dortmund .



A lesão do jogador ocorreu num lance em que foi pisado, levando à sua substituição aos 65 minutos.

