Confiança total para o Mundialito

“Os dez escolhidos são os melhores”, garante o selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso.

Por Mário Morgado Ribeiro | 02:54

Fora dos convocados do selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, para o Mundialito, estão nomes bem conhecidos da modalidade como Alan, ou Belchior. O técnico revela ter confiança total nos jogadores que tem ao seu dispor. "Os que escolho são aqueles que penso que são sempre os melhores. Se escolhi estes dez, é porque são os melhores na minha ideia", disse o treinador ao CM.



Portugal estreia-se nesta edição da competição frente à seleção francesa, esta sexta-feira, às 16h00, em direto e em exclusivo na CMTV.



Mas Mário Narciso acredita que o verdadeiro teste será contra o Brasil, no domingo. "Não escolheria nenhuma seleção como favorita, mas o Brasil é neste momento uma equipa muito forte. Tendo em conta todos os jogos, o mais difícil é contra o Brasil. Vamos tentar utilizar aquilo que usámos no Mundial [Portugal perdeu frente ao canarinhos por 4-3 nos quartos de final]. Vamos jogar com a mesma estratégia e esperar que desta vez o resultado caia para o nosso lado", afirmou.



Também hoje, às 14h30, Brasil e Rússia dão início à prova.



"Vamos ter um bom espetáculo"

Mário Narciso, selecionador nacional de futebol de praia, antevê um Mundialito de alto nível. "Vamos ter um bom espetáculo, com quatro seleções campeãs do Mundo, servidas com excelentes executantes", afirmou ao CM.



O técnico, que está à frente da equipa das quinas desde 2013, já conquistou um Mundial em 2015 com Portugal frente ao Taiti por 5-3, em Espinho.